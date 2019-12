Sonia Backes propose de changer d’heure. Lors de la prochaine assemblée de province Sud, ce jeudi, la présidente va soumettre un vœu pour solliciter le gouvernement afin qu’il présente un projet de délibération au Congrès. L’objectif est de modifier le fuseau horaire en Nouvelle-Calédonie et de le déplacer sur le fuseau horaire UTC +12, au lieu UTC +11. Ce qui aurait pour conséquence d’avancer nos montres d’une heure.

Cette mesure, selon la présidente, stimulerait l’économie du territoire en rendant plus attractive la vie commerciale et le domaine de la restauration en début de soirée. Cela améliorerait la sécurité, une part des délits et des vols ayant lieu en début de nuit et diminuerait le taux d’accident sur la route, en augmentant la durée de conduite de jour, plus sûre. Cela enrichirait la qualité de vie et favorisera les occupations en extérieur, notamment le sport, les loisirs ou les activités culturelles.

Les Calédoniens bénéficieraient ainsi d’un meilleur rapport entre vie professionnelle et vie privée puisqu’ils pourraient profiter de cette heure de jour supplémentaire pour exercer des loisirs. Enfin, plus d’ensoleillement naturel, en soirée, permettrait de réduire la consommation d’énergie.