L’UFC-Que choisir, fermement opposée à ce projet, s’inquiète notamment que les avoirs ne puissent permettre d’acheter à terme des prestations équivalentes dont les prix auraient flambé. Une crainte appuyée par l’Autorité de la concurrence qui s’est également saisie du dossier et a apporté plusieurs critiques de poids et des recommandations. Reste à savoir si elles seront suivies. En attendant, certains clients ont eu la surprise de recevoir des appels téléphoniques de leur agence leur demandant de venir régler le reste des arrhes de leurs réservations afin de pouvoir bénéficier d’un avoir. Pour l’UFC, les agences de voyages ont accès aux prêts garantis par l’État et ce n’est donc pas aux consommateurs d’assumer les difficultés de trésorerie des entreprises. Selon l’association, ces 3,5 milliards de francs sont autant d’argent qui n’est pas réinjecté dans l’économie et ne contribue donc pas à la relance. Car dans l’ombre de l’aérien et des agences, c’est toute une frange de l’industrie touristique qui va souffrir et plus particulièrement les acteurs travaillant avec les touristes venant de l’extérieur et en particulier les grands hôtels de l’agglomération nouméenne. En cas de frontières fermées trop longtemps, ils pourraient avoir bien du mal à assurer la pérennité de leur activité. Avant même la crise du coronavirus, globalement, le taux de remplissage était déjà faible.

Plus généralement, selon des chiffres datant de 2007, l’Institut de la statistique et des études économiques évalue les retombées touristiques à près de 32,8 milliards de francs, chiffres qui comprennent le chiffre d’affaires des deux compagnies aériennes (soit 18 milliards de francs pour Aircalin et près de quatre milliards pour Aircal). Autrement dit, hors aérien, les retombées du tourisme représenteraient une dizaine de milliards de francs pour les hôteliers et les prestataires. Ces chiffres comprennent également le poids du tourisme domestique, c’est-à-dire les dépenses des Calédoniens qui voyagent sur le territoire et qui sont de l’ordre de 4,7 milliards de francs (enquête TNS de 2014). Sauver les acteurs par le tourisme local L’espoir des responsables politiques réside dans la capacité à dynamiser ce tourisme local, tout au moins pour éviter le pire. La province Sud a présenté, le 7 mai, son plan de relance du tourisme domestique. L’idée de la province est de lancer une grande campagne de communication pour encourager les Calédoniens à découvrir ou redécouvrir le territoire. Mais comme l’a précisé Sonia Backes, la présidente de la province Sud, la plupart des prestataires sont déjà « pleins » pour les trois mois à venir, voire six mois pour les activités les plus en vue. Le peu de prestataires est aujourd’hui l’un des handicaps identifiés lors des Ateliers du tourisme de 2015 qui avaient défini les grandes orientations pour assurer le développement touristique.