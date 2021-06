Sur la préparation référendaire, Patrice Faure a expliqué qu’il devait rencontrer tous les représentants politiques et les acteurs de la vie institutionnelle ou civile. Il a exprimé son objectif de garantir le dialogue, la production du document sur les implications du « oui » et du « non », l’organisation du prochain Comité des signataires et la troisième consultation. Il a aussi indiqué, lors de la séance du 16e gouvernement de mardi, qu’il souhaitait l’installation du nouvel exécutif.

pour mettre en œuvre « le projet consensuel », selon les termes employés par le ministre des Outre-mer, Sébastien Lecornu. Cette période servira à acter les nouvelles institutions de la Nouvelle-Calédonie, aborder et définir les sujets vitaux pour l’avenir, comme les inégalités sociales et économiques, le système éducatif, la poursuite du rééquilibrage, etc.

Il devra dans un cadre ad hoc participer pour l’État aux discussions avec les forces politiques calédoniennes qui mèneront au référendum de projet, voulu par la France, et qui portera sur le développement de la Nouvelle-Calédonie et ses futures institutions dans la République française si le non l’emporte le 12 décembre prochain ou sur la Constitution du nouvel État en cas de victoire du « oui ».

Un agent « très spécial »

La troisième mission serait beaucoup moins « publique ». Patrice Faure, rappelons-le, est issu de la DGSE (Direction de la Sécurité extérieure), les renseignements de la France. Il a également été chef du cabinet militaire du ministère des Outre-mer de 2004 à 2006. Des cordes à son arc que n’avaient pas ses prédécesseurs et qui tombent à point nommé dans le contexte géostratégique du Pacifique.