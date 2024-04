Pacte nickel : « De quoi avez-vous peur ? »

Frappé d’une motion préjudicielle soutenue par les indépendantistes, Calédonie ensemble et l’Éveil océanien, le projet de pacte nickel, censé redresser le secteur, repart en commission du Congrès pour des approfondissements. Quelle sera la réaction de l’État ?

Projet avancé en novembre par le ministre de l’Économie et des Finances, Bruno Le Maire, pour redresser la filière métallurgique, le pacte sur le nickel a la vie dure. Parce que son étude intervient au moment où tous les voyants, ou presque, ont viré au rouge. Parce que ce texte est à la croisée des intérêts des industriels, des politiques, de la République…

La séance du Congrès dédiée à son examen, mercredi 3 avril, a d’ailleurs réservé des moments assez surprenants : un imbroglio juridique « inédit » après l’annulation de la commission plénière la veille ou encore des applaudissements nourris venus des bancs Loyalistes et Rassemblement-LR envers le président indépendantiste du gouvernement, Louis Mapou. Au final, par 34 voix contre 18, le débat est ajourné, le document renvoyé à une discussion de travail, et le patron de l’exécutif n’est toujours pas habilité, du moins sur un plan politique, à signer ce pacte avec l’État, les métallurgistes et les provinces.

L’éventualité était devenue de plus en plus prégnante les jours précédents. Une motion préjudicielle, c’est-à-dire une proposition de retour du texte en commission plénière, allait être déposée. Cette demande fut portée en séance par les groupes Calédonie ensemble, UC-FLNKS et nationalistes, UNI ainsi que l’Éveil océanien. « Il est absolument indispensable que le pacte nickel proposé se donne les moyens d’assurer véritablement la ‘sauvegarde’, la ‘pérennité’, la ‘compétitivité’ de l’industrie du nickel en Nouvelle-Calédonie », a indiqué Philippe Michel du mouvement non indépendantiste, moteur de la démarche.

L’élu s’est évertué à démonter les rouages du pacte, chiffres sous la main, dont celui des 8 milliards de francs par an, cette « contribution financière supplémentaire des Calédoniens » à travers la TGC pour la subvention à l’énergie. Aussi, « nous proposons que les négociations sur le pacte nickel ne soient plus menées séparément des discussions en cours sur l’avenir du pays, à l’instar du processus qui a été initié lors des accords de Matignon et de Nouméa », a mentionné le président du groupe Calédonie ensemble qui ne voit, dans le document du jour, « aucun ‘engagement fort’ des industriels et des actionnaires ».

« PAS DE PACTE, PAS DE REPRENEURS »

L’avis, sans surprise, n’est pas partagé du tout dans les rangs Loyalistes. « Cela fait six mois que les salariés et sous-traitants se demandent s’ils vont être payés à la fin du mois », a lancé Sonia Backès, qui a refait en séance l’historique des discussions autour du document. « Ce pacte ne supprime aucune forme de souveraineté à la Nouvelle-Calédonie : ni fiscale, ni minière. Au contraire. »

Les mots de la présidente de la province Sud ont rejoint ceux de la ministre Agnès Pannier-Runacher, prononcés à l’Assemblée nationale mardi 26 mars à la suite d’une question du député Nicolas Metzdorf. « On ne trouvera pas de repreneurs [pour les usines Koniambo Nickel et Prony Resources NC] s’il n’y a pas de pacte. C’est la réalité », s’est avancée Sonia Backès, décidée à ce que le document aille jusqu’au bout de sa course, c’est-à-dire sous les stylos à Paris.

La volonté du président du gouvernement est louable dans la recherche d’un partage du texte par le plus grand nombre d’élus, mais risquée sur le terrain politique : Louis Mapou tenait, non pas à signer seul le pacte, mais à le faire valider au préalable par le Congrès. Ses paroles sont allées au camp indépendantiste, évidemment, puisque ces groupes ont signé la motion préjudicielle. Les éléments contenus dans le pacte portent-ils préjudice à la doctrine nickel ? Le chef de l’exécutif a répondu par la négative. « Je souhaite que vous m’autorisiez à signer » le pacte. Le versement de tranches du prêt à PRNC est en jeu, et l’enjeu ne s’arrête pas là. « Pourquoi avez-vous peur ? On a peur de nos militants, de qui ? »

Tous les élus sont aujourd’hui un peu coincés face à ce pacte nickel, entre les engagements des uns et les réserves des autres. Une hypothèse a été émise ce mercredi : convenir de la signature en commission plénière, en accolant au fameux pacte une liste d’observations. Cette réunion des conseillers du Congrès pourrait intervenir dans les prochains jours.