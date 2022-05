« Tout le monde ne veut pas partager »

Prony Resources regrette des réponses « partielles » à son appel d’offres. « On ne sait pas travailler ensemble, c’est un problème, constate le patron d’une société de BTP. Cinq ou six boîtes auraient pu s’associer pour rassembler les 300 salariés et faire un bon prix, en faisant éventuellement appel à un complément de main-d’œuvre étrangère, et chacun aurait eu sa part du gâteau. Mais tout le monde ne veut pas partager. »

Un gâchis, d’autant que dans le secteur, « tout le monde » a licencié ces dernières années. « C’est dommage, parce qu’on a une population, océanienne en particulier, qui a besoin de ce travail. » Mais ces considérations ne sont pas toujours les plus importantes dans l’industrie, qui n’est « pas un monde d’anges ». « Faire venir un étranger, c’est parfois plus simple, et c’est moins cher. »