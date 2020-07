L’Institut d’émission d’outre-mer vient de publier une étude comparative des trajectoires de croissance de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française sur la période 2001-2018. Le premier constat, commun aux deux territoires, est le poids des transferts publics dans l’économie calédonienne et polynésienne. En 2018, ces transferts de l’État, ont représenté 165 milliards de francs en Nouvelle-Calédonie et 188 milliards pour la Polynésie, soit respectivement 16 et 30 % du PIB. Comme le rappellent les experts de l’IEOM, ces dotations constituent un atout à plusieurs titres. Elles sont une source de croissance économique et de rattrapage, en particulier sur le plan social. Les niveaux d’éducation et de soins proposés sur les deux territoires ainsi que les indices de développement humain y sont particulièrement élevés. Les transferts influent également directement sur l’emploi et plus précisément, sur celui du secteur public. D’une manière générale, ces versements représentent une sorte d’amortisseur en cas de mauvaise conjoncture.