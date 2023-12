Nickel : un nouveau pacte de l’État sous condition

À écouter Bruno Le Maire, le nickel ne relève pas de la politique. Celle-ci n’aurait d’ailleurs « rien à faire là-dedans », a-t-il insisté devant des représentants syndicaux et des salariés de la SLN mobilisés lors de sa visite, le 27 novembre. « Je voudrais que nous mettions la politique de côté, parce que la politique tuera les usines », a-t-il ajouté.

Fidèle à son portefeuille, le ministre a tenté de « remettre les sujets économiques au cœur des discussions » pour répondre le plus vite possible à la « gravité de la situation » avec trois usines dans le rouge. « La situation financière des trois sites industriels est critique. Nous avons besoin de solutions concrètes et immédiates pour éviter toute faillite et ouvrir des perspectives à long terme », a-t-il répété. Et la réponse ne sera pas un nouveau chèque de l’État, mais un « cadre de négociations » qui doit aboutir à un « accord global ». Son « pacte », qui est « à portée de main », passerait par trois volets : l’exploitation et l’exportation, la refonte énergétique, et de nouveaux débouchés économiques.

Mais la question nickel n’est pas facilement dissociable du fait politique. C’était sans compter sur la non-participation de Paul Néaoutyine. Le président de la province Nord n’a pas rencontré le ministre lors de son déplacement à Koniambo, ni lors de la réunion du groupe nickel. L’élu Union nationale pour l’indépendance (UNI)-Palika reste farouchement opposé à l’exportation, première solution avancée par Bruno Le Maire pour sauver la filière industrielle. Paul Néaoutyine n’accepte que les exportations de minerai vers les usines situées à l’étranger et détenues par des capitaux calédoniens, à savoir l’unique site de Corée du Sud partagé entre la SMSP (51 %) et le géant de l’acier coréen Posco.

OUVRIR LES VANNES DE L’EXPORTATION

Le plan de Bruno Le Maire prévoit cependant de revoir les autorisations des permis d’exploitation délivrées actuellement par les provinces et de s’attaquer aux réserves géographiques métallurgiques. « Nous devons parvenir à un engagement sur la déclassification, l’exportation et la valorisation des ressources minières inutilisées », insiste le ministre.

Des stocks de minerai non exploitables localement dormiraient dans les massifs de Koniambo, Goro et Tiébaghi. Ils ne peuvent pas être exportés parce que les trois sites sont exclusivement réservés à la production locale. « On a du minerai qui reste en verse et dont on ne fait rien. Il faut envisager toutes les possibilités, ne sera pas l’État. l’exportation simple ou vers des usines offshore », réclame Sonia Backes, présidente de la province Sud (Les Loyalistes). Cela représenterait « 15 millions de dollars par an », soit plus d’1,5 milliard de francs, de retombées pour l’usine du Sud, calcule l’élue.

180 MILLIARDS DE FRANCS C’est le besoin de financement total des trois usines de nickel (1,5 milliard d’euros). Le chiffre a été avancé par Bruno Le Maire.

Le gouvernement collégial, qui délivre les autorisations d’exportations, ne serait pas contre. Louis Mapou, le président indépendantiste (UNI) de la Nouvelle-Calédonie, a demandé d’évaluer les ressources inutilisées et combien il serait possible d’en tirer financièrement. Un projet de loi du pays datant de la présidence de Thierry Santa est toujours dans les tuyaux pour ouvrir les trois réserves géographiques métallurgiques. Il devrait repasser prochainement au Congrès porté par Gilbert Tyuienon (Union calédonienne), en charge des affaires minières. « Il y a des débats autour de la question des exportations, reconnaît Louis Mapou. On a convenu [avec Bruno Le Maire] qu’on ne s’en sortira pas s’il n’y a pas des efforts de part et d’autre et qu’on ne travaille pas ensemble. »