Depuis maintenant 17 mois, la société Byms porte une proposition de reprise. Elle en est à sa troisième, pour être plus précis. Byms, c’est un groupe calédonien créé en 2007 qui regroupe 22 sociétés œuvrant dans les différents métiers de la mine. Il dispose également de filiales au Kazakhstan, en Chine ou encore en France et affiche un chiffre d’affaires de l’ordre de 1,4 milliard de francs. Au fil des mois, l’offre a été affinée et Byms propose désormais un actionnariat constitué à 49 % pour la Comind (portant les intérêts de Byms et de la banque d’affaires qui apporterait les fonds nécessaires) et 51 % pour le pays et dont la répartition est laissée aux responsables politiques. Il est néanmoins prévu d’associer les communes du Mont-Dore et de Yaté ainsi que les coutumiers.

Afin de répondre aux interrogations des parties prenantes, Byms est allé chercher des partenaires industriels. Des engagements ont été passés avec l’institut des mines Jean-Lamour, à Nancy, ainsi qu’avec un industriel français, en particulier pour les questions environnementales. Sur le fonctionnement, Byms entend conserver l’ensemble des emplois et relancer la production de la raffinerie, notamment grâce à l’expertise de ses partenaires. Détail qui a son importance, le groupe assure, document à l’appui, disposer d’une ligne de crédit de 600 millions de dollars US auxquels pourrait s’ajouter une rallonge de 300 millions, soit près d’un milliard de dollars US. Des fonds dont l’origine peut poser question. Pour le promoteur de cette solution, la banque d’affaires CC-CIB, basée au Maroc et qui s’adosse à des fonds souverains, exerce sur la plupart dans grandes places internationales comme New York, Paris ou encore Shanghai. Yves Mignot, le directeur de Byms présentait le projet, les 26 janvier, dans les locaux de l’USTKE.

