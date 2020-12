Polémique en 2018

En juin 2018, les habitants du Grand Nouméa avaient appris que leurs déchets recyclables, triés en déchetterie ou dans les bornes d’apport volontaire, n’étaient plus acheminés depuis sept mois au centre du Mont-Dore, mais enfouis à Gadji. Ils avaient donc trié pour rien… L’information divulguée par Les Nouvelles calédoniennes avait provoqué un tollé et mis un sérieux coup de frein aux pratiques des administrés. En cause, à l’époque, un désaccord financier entre les mairies sur le coût du traitement des déchets pratiqué par le centre de traitement du Mont- Dore, plus important qu’en déchetterie (12 500 francs la tonne contre 10 000 francs alors que le coût de revient, sans bénéfices, était estimé à 124 000 francs la tonne). La société perdait de l’argent et ne pouvait fonctionner avec le coût appliqué des redevances dans certaines communes. Le manque à gagner était alors de 200 000 francs depuis 2015 et les administrés du Mont-Dore payaient quelque part pour les autres. Dumbéa et Païta étaient prêtes à payer plus, mais pas Nouméa. La ville du Mont- Dore avait finalement accepté de revoir ses tarifs pour permettre d’équilibrer le fonctionnement de la SAEML et la société avait été recapitalisée pour se maintenir. Déjà, au sein du Sign, les communes indiquaient qu’elles devaient travailler à harmoniser les pratiques en termes de collecte et de traitement. Un travail de fond est en cours avec les instances pour organiser la filière des déchets recyclables. En 2021, les premières actions doivent être mises en place.

C.M.