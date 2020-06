Mais au titre justement de l’égalité ou de l’équité pourquoi autoriser un drapeau et pas l’autre ? Pourquoi accepter des couleurs qui servent à faire valoir le « oui » et refuser celles du « non » à l’indépendance ? C’est dans ce sens que Sonia Backes, de l’Avenir en confiance, a tenu à préciser que d’un côté, « on a un camp loyaliste, qui veut que toutes les communautés qui vivent en Nouvelle-Calédonie aient les mêmes droits et les mêmes devoirs et soient toutes traitées sur un pied d’égalité. Et puis on a le projet indépendantiste, qui veut qu’une communauté prenne le dessus sur les autres. Je pense que ce débat sur le drapeau traduit ces projets politiques et la différence de ces projets ». Gil Brial a aussi tenu à prendre la parole pour répondre directement à Jacques Lalié, qui avait indiqué plus tôt que « seul le drapeau indépendantiste pouvait être aimé ». Pour le représentant de l’Avenir en confiance, qui comprend « les valeurs et l’amour que les indépendantistes peuvent porter à leur drapeau », il interdit à Jacques Lalié de « contester l’amour » qu’il a, lui, pour le drapeau tricolore. Et d’ajouter en direction de l’élu indépendantiste : « Vous parlez d’un projet accueillant, où tout le monde a sa place, alors montrez-le ! » Après plus de quatre heures, les élus ont procédé au vote et l’amendement a finalement été accepté : le drapeau bleu, blanc, rouge est donc autorisé. Mais on se doute bien que de probables recours sur la sincérité du scrutin seront engagés.