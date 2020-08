Le Parti travailliste et le MNIS ont défini ensemble les grandes lignes de ce nouveau mouvement. Il s’agit de rassembler tous les sympathisants nationalistes qui ne se retrouvent plus dans le FLNKS. Pour Louis Kotra Uregei, « il y a eu trop de concessions, de reculs sur la question de l’indépendance de la part du FLNKS. Nous voulons donc apporter une dynamique nouvelle pour que cette revendication d’indépendance trouve enfin son aboutissement ».

Constitution le 19 septembre

Un comité provisoire a été nommé dans le but dans le but de finaliser la structuration du MNSK, de préparer le congrès constitutif du 19 septembre, mais aussi pour tenter d’aller séduire d’autres partis indépendantistes qui trouvent le FLNKS « trop sage ». Le MNSK a vocation, selon ses cadres dirigeants, à perdurer afin de ne plus laisser le FLNKS comme seul interlocuteur dans les débats. Pour Louis Kotra Uregei, « on veut représenter un nationalisme qui veut retrouver sa souveraineté. Nous voulons rassembler tous ceux qui, un jour, ont été des victimes de l’histoire, ceux qui sont dans le pays depuis longtemps et qui regroupent les mêmes problèmes que les Kanak aujourd’hui. »