Votre chaîne n’échappe pas aux difficultés financières que connaissent de nombreux médias, de nombreuses entreprises. Quelle est la situation ?

Tant que les provinces Nord et des Îles nous suivront, on tiendra. Si les élus changent, si la stratégie change, on ne sait pas quel sera notre avenir. Il est difficile de mettre en place une politique de développement sur cinq ans, car on n’a pas cette visibilité. On est tributaires des décisions des institutions. En matière de gestion financière, un gros travail d’assainissement a été fait par Ashley (Vindin, le directeur général, NDLR) et on peut aborder 2022 avec plus de sérénité que 2021. On peut espérer remettre des matchs de football à l’antenne, faire des directs sur des événements populaires. Et c’est une bonne nouvelle, parce que parler de proximité depuis un studio, ça a ses limites…

Le premier numéro de Ça vous parle a été tourné et diffusé mardi.

Depuis sa création, Caledonia a l’ambition d’être une télé « pays ». Le pari est-il gagné ?

Désormais, plus de 50 % de nos téléspectateurs se trouvent en province Sud. C’est révélateur et cela doit encore aller plus loin. On s’est rendu compte que les téléspectateurs du Sud apprécient la tranche d’information et les programmes qui leur font découvrir le reste du pays. Ce n’est pas Koh Lanta ou Le Meilleur Pâtissier… Au contraire, ce sont les gens du Nord et des Îles qui regardent ces émissions. Plus largement, partout où l’on va tourner, les portes sont ouvertes, l’accueil est chaleureux. Et justement, la volonté de Caledonia, c’est de tisser des liens entre communautés. Quand on se connaît, on gomme les raccourcis du style « rentre chez toi ». Ça ne veut pas dire que l’on a une vision utopique, celle d’un pays où tout le monde s’aime tout le temps ! Mais on fait primer l’humain, c’est la ligne éditoriale de Caledonia et on voit que ça marche.

Propos recueillis par Gilles Caprais (© G.C.)