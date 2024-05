[DOSSIER] « Dans les familles, on savait, mais il ne fallait pas en parler »

C’est par hasard que Dominique Mercier a découvert que son arrière-arrière-grand-père, Adrien Pierre Bonnardot, était un ancien bagnard. « Huit ans de sa vie » ont été occultés par sa famille. L’histoire de cet aïeul n’est connue qu’à partir du moment où il a fini de purger sa peine. « On n’en parlait pas. Il ne fallait pas en parler. Son histoire était un peu enjolivée. Certains m’ont dit qu’ils s’étaient trompés, d’autres qu’il avait été réhabilité, mais on ne m’a jamais parlé de peine », poursuit-elle.

Ce n’est qu’en participant à une conférence donnée par Louis-José Barbançon sur l’Iphigénie que Dominique Mercier comprend ses véritables origines. Lorsque l’historien cite au hasard des noms de condamnés, « le premier qui sort est celui d’Adrien Pierre Bonnardot, je me suis dit : “Mais c’est le nom de cet arrière-arrière-grand-père dont on ne nous parlait jamais” ». La Calédonienne se heurte à un mur quand elle essaye d’en apprendre davantage auprès de sa mère. Sa réponse ne laisse pas place au dialogue. « “Laissez les morts tranquilles”, terminé, fin de la discussion », rapporte-t-elle.

Elle apprend la véritable histoire de son aïeul par le biais des Archives de Nouvelle-Calédonie et celles des Outre-mer. Petit à petit, elle retrace sa vie, retrouve des photos « dans les malles des grands-mères ». Des photos dont on cachait l’existence, mais qui « étaient là depuis bien longtemps », précise Juanita Trigalleau-Gouraud, membre de l’association et amie de Dominique Mercier.

Son parcours est aujourd’hui mieux connu. Condamné le 27 avril 1859 à huit ans de travaux forcés pour vol par effraction d’une maison habitée, il arrive en Nouvelle-Calédonie en mai 1864. Il est réhabilité le 8 octobre 1887. « Désormais, on en parle entre nous. » Une parole libérée pour certains, mais pas pour tous. « On ne nomme pas tous les descendants pendant l’exposition, il y a encore des réticences. On parle juste d’Adrien Pierre Bonnardot et de ses huit enfants. »