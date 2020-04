De manière plus générale, « les diagnostics d’entrée dans une maladie chronique peuvent être retardés », souligne la Dass. Et pour les maladies chroniques installées, « on peut craindre une mauvaise observance du traitement, une surveillance moins régulière de l’évolution de la maladie et donc la détection voire la prise en charge plus tardive de décompensation brutale ou de complications diverses ».

En Métropole, les professionnels ont, par exemple, observé une chute drastique des admissions pour AVC ou encore infarctus. Le risque est d’ajouter une autre catastrophe sanitaire au Covid-19, selon Sébastien Mabon, médecin de la Dass.