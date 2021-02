©DR

Dégâts

Lucas n’a heureusement fait aucune victime. Il a, en revanche, causé de nombreux dégâts des eaux sur les infrastructures publiques, chez les particuliers et certaines entreprises. À Nouméa, les sinistres les plus importants ont été observés à l’Anse-Vata ou encore à Ouémo et au musée maritime où des bateaux se sont échoués.

Autre conséquence, des désagréments sur les réseaux d’électricité et d’eau. Plus de 16 000 foyers ont été privés d’électricité mercredi. À Lifou, Canala, Nouméa, Mont-Dore, Dumbéa, Thio et Bourail pour EEC. À Maré, Ouvéa, Kouaoua, Dumbéa Nord, île des Pins, Païta, Sarraméa, Yaté, et Boulouparis pour Énercal. La remise en service est restée tributaire du déblocage des accès. Plus de 8 700 foyers étaient encore concernés jeudi midi.

À noter également, de très fortes perturbations sur tous les réseaux de télécommunications (fixe, mobile, internet, liaisons louées, radiodiffusion et VHF marine) en raison d’une coupure du transport de la fibre optique, survenue entre Nouméa et Tontouta (pont de la Tamoa). Les interruptions ont été recensées sur la côte Ouest à partir de Tontouta, dans le Nord de la Calédonie, à Ouvéa et Lifou. Enfin, les réseaux d’eau ont également été troublés. Il y a eu des fuites ou manques en eau en raison de problèmes sur les captages, à Païta (Tongouin, Mont-Mou, Tamoa), au Mont- Dore (Saint-Louis, Yahoué, La Coulée), avec un risque de turbidité général, ou à Auteuil.

En attendant que les routes soient de nouveaux praticables pour les agents, il y a eu, à certains endroits, un appel de la Calédonienne des eaux à réduire la consommation au strict minimum.