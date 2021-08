L’UC, prête et organisée

« L’Union calédonienne est toujours en situation de campagne du fait de son organisation et ses structures. C’est ce qui lui permet d’entrer rapidement en action. Le dernier comité directeur de Kergoua, à Boulouparis, a validé l’organigramme de l’organisation de campagne qui sera animée par une direction partagée entre Anthony Lecren, Christian Téin, Gérard Reignier, Dominique Fochi et moi-même. Ces équipes sont rôdées et ont l’expérience des consultations précédentes et elles sont déjà mobilisées pour le Oui. »

Les publics cibles

« Comme je l’ai dit dans le discours que j’ai prononcé au nom du président Goa, il faut faire une campagne pour sécuriser la base du Oui, réveiller les abstentionnistes et convaincre les indécis. Les derniers résultats sont connus, il y a des réserves potentielles pour le Oui dans les îles et le Grand Nouméa. Nous y serons davantage présents. »

Les messages

« L’indépendance, ce n’est pas un grand saut dans le vide. Et même si l’État, avec son document, a forcé le trait sur les conséquences du Oui, nous assumons déjà la plupart des compétences d’un pays indépendant depuis des décennies. L’indépendance nous permettra d’assumer, avec l’appui d’autres pays, l’ensemble des compétences d’un État souverain. Après l’accès à la souveraineté, nous n’avancerons pas seuls. Nous allons dire et redire que nous construisons un pays où chaque citoyen aura sa place, quelle que soit son origine. Nous ne voulons surtout pas construire une nation qui exclut. Nous inscrirons dans notre loi suprême, la Constitution, notre attachement aux principes démocratiques et républicains, aux droits de l’homme et aux valeurs propres à notre pays. Nous dirons également dans cette campagne qu’en partageant le Oui, tous les Calédoniens aiment le même pays et que ce pays, c’est la Nouvelle-Calédonie. »