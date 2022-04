Le président l’a réaffirmé : cette terre restera à jamais une terre kanak. Et il a posé ses jalons. Le parti ne négociera pas pour un référendum de projet et ne discutera que du processus d’émancipation. Sur la base de sept points : la voie vers cette émancipation avec une date irréversible, le maintien du processus onusien de décolonisation jusqu’à son terme, les bénéfices des ressources naturelles et des outils de production au pays, l’irréversibilité des acquis en particulier le corps électoral provincial, le contentieux colonial pour le peuple premier puis les victimes de l’histoire, l’évaluation de la dette coloniale, la formation des élites.

Le ressentiment domine toujours dans les rangs de l’UC contre l’État et l’organisation du troisième référendum, un « flop monumental », une « immense gabegie » et, surtout, une « faute politique majeure de la France » qui s’est départie de sa neutralité.

Mise en garde



En attendant, Daniel Goa observe que les représentants de la droite locale n’acceptent toujours pas le fait majoritaire, l’exercice de la démocratie et continuent de les traiter avec « mépris » et « arrogance ». Il rappelle que les indépendantistes gèrent désormais la plupart des institutions et fait le pari que la « dernière forteresse » tombera aux législatives et sénatoriales si les militants choisissent l’option d’une participation.

Il a laissé entendre que l’État était en train de manipuler les Calédoniens « en impliquant pernicieusement la société civile (NDLR : dans les discussions sur l’avenir) pour mieux nous diviser et régner ». Selon l’UC, ce serait un moyen de ramener par la petite lucarne 41 000 Français dans le corps électoral. « Pourquoi l’État remettrait-il en cause (le gel électoral) pour une poignée de Français en mal de vivre (…) ? L’État souhaiterait-il nous recoloniser ? »

Enfin, le président a aussi invité les « amis océaniens », désormais « dans la case et pas en dehors », à comprendre que leur place est « avec nous et pas au-dessus de nous ». « Il est temps qu’il y ait une réciprocité constante et stable », a-t-il asséné. Voilà qui promet des échanges ardus dans les prochains mois.