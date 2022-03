Suivront trois mois de tests et une mise en service en août, qui induira la commercialisation de nouveaux services et des baisses de tarifs. « Ce câble, résume Auxence Faffin, directeur général adjoint, permet de lutter contre la fracture numérique, d’améliorer la résilience du réseau calédonien, notamment en cas de coupure terrestre lors d’un évènement cyclonique, de sécuriser nos communications internationales et de favoriser le rayonnement numérique de la Nouvelle-Calédonie dans la région en créant une route Pacifique avec Wallis-et-Futuna et la Polynésie française. » Localement, on notera que le bouclage numérique précédera le bouclage électrique du territoire (presque achevé sur le dernier tronçon Thio-Canala).

Très haut débit

L’OPT va accélérer la couverture du territoire en très haut débit, mobile et fixe. En 2023, tous les sites mobiles seront équipés en 4G. En 2025, l’objectif est d’offrir une couverture en 4G à 98 % de la population et de déployer également la 4G+ et la 5G sur les sites à fort trafic ou d’intérêt économique.

Sur le réseau fixe, l’OPT va accélérer les raccordements à la fibre avec un objectif de 40 000 clients fibrés cette année, soit plus de la moitié. Fin 2023, les quatre communes de l’agglomération, Nouméa, Mont-Dore, Dumbéa et Païta, seront raccordables. Enfin, 100 % des clients seront raccordés en 2025 dont 25 % à 1Gb/s. Le rythme est actuellement de 1 000 clients par mois, indique Philippe Gervolino, le directeur général de l’OPT.