La procédure d’inscription d’office sur la liste référendaire des natifs calédoniens de droit commun est mal partie. La commission des lois de l’Assemblée nationale s’est positionnée, en rejetant, il y a quelques jours, la proposition de loi organique déposée par les députés UDI, Philippe Gomès et Philippe Dunoyer, qui demandent d’inscrire d’office sur la liste électorale spéciale du deuxième référendum tous les électeurs nés en Nouvelle-Calédonie et y résidant de façon continue depuis trois ans. Cette mesure avait été prise uniquement pour le premier référendum et avait permis à 11 000 natifs d’être inscrits d’office pour participer au scrutin du 4 novembre 2018, soit 7 000 électeurs de droit coutumier et 4 000 de droit commun.

Revenir sur la décision

Avant de voir pourquoi la commission des lois de l’Assemblée nationale n’a pas répondu favorablement à la proposition des députés UDI, il faut savoir pourquoi ils sont revenus sur cette question des natifs, qui avait pourtant trouvé une issue lors du dernier Comité des signataires. Les députés, rejoints pas l’Avenir en confiance, l’Éveil océanien et Générations NC expliquent que le dispositif proposé lors du dernier Comité par le Premier ministre n’a pas fonctionné, d’où la proposition de loi organique déposée par l’UDI qui demande l’inscription d’office de tous les natifs.

Pour rappel, Édouard Philippe avait promis que les natifs de droit commun seraient identifiés de manière exhaustive et contactés personnellement afin qu’ils fassent la démarche de s’inscrire sur la liste spéciale. Une mesure « pansement » qui évitait de modifier la loi organique. Pour Philippe Gomès, le dispositif du Premier ministre a été une « catastrophe intégrale », affirmant que sur les « 2 500 électeurs de droit commun identifiés, moins d’un quart a pu être contacté. » (NB : une situation qui concerne tous les jeunes majeurs de droit commun qui ont eu 18 ans en 2019 ou qui les auront d’ici le deuxième référendum.)