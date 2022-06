Le projet a mûri pendant plusieurs années. Entre Isabelle Lafleur, fille de Jacques, et Marie-Claude Tjibaou, veuve de Jean-Marie, d’abord, puis avec Sonia Lagarde. La réalisation d’une sculpture de la poignée de main entre les deux leaders politiques, symbole de paix.

C’est en face de l’hôtel de ville, en plein cœur de Nouméa, que la maire propose d’installer la future statue, à la place de celle du gouverneur Olry (lire par ailleurs). L’idée est de valoriser, dans l’espace public, une date fondatrice de l’histoire contemporaine, commune à l’ensemble des Calédoniens. En mémoire.

« Écrire une autre histoire »

Sonia Lagarde soumet l’idée lors d’un conseil municipal à la fin du mois d’octobre en 2020, recueillant l’unanimité des voix. Un signe fort, deux ans après le premier référendum, quelques semaines après le deuxième, et une démarche de consensus, à l’approche de la fin des accords, souligne la maire dans l’hémicycle.

« Nous sommes à un moment où il apparaît crucial d’écrire une autre histoire », même si « on ne peut pas faire l’impasse sur ce qui s’est passé ». D’où l’hommage à ces deux hommes « qui ont su dépasser les clivages ».

Le square Olry sera, lui, rebaptisé place de la Paix, « une place qui appartient à tous les Calédoniens », déclare alors Isabelle Lafleur, élue, souhaitant qu’il soit un endroit fédérateur. Une façon aussi de dire, « on ne peut pas se permettre de recommencer une telle histoire », « avec ça sous nos yeux en permanence ».

Renouer le dialogue

Le projet est dévoilé le 29 octobre 2020, lors de la visite du ministre des Outre-mer, Sébastien Lecornu, et en présence de la plupart des politiques locaux. Il prendra corps dimanche, plus d’un an et demi après. Un nouveau symbole alors que s’ouvre une période de discussions sur l’avenir institutionnel.

« La Calédonie, qui s’est construite sur des histoires douloureuses, s’est aussi construite avec des moments de dialogue et d’écoute », commente la maire, ce jour-là. Un dialogue nécessaire que cette statue pourrait aider à renouer, estime pour sa part Isabelle Lafleur. « Nous espérons pouvoir jouer un petit rôle et susciter une prise de conscience : ce besoin de politiques qui soient responsables de notre avenir et qui abandonnent certaines postures pour pouvoir avancer. »

Marie-Claude Tjibaou souhaite que cette place constitue un repère pour les jeunes. « C’est la première fois qu’à Nouméa, dans un espace reconnu par tous, il y a la représentation de deux hommes de notre époque. C’est important pour notre jeunesse. » Et demande aux politiques de « s’asseoir ensemble », estimant que « beaucoup de temps » a été «perdu».