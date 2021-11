Libre choix aux militants

En revanche, l’Éveil océanien juge toute campagne impossible compte tenu de la crise sanitaire. « C’est techniquement infaisable et les gens n’ont pas la tête à ça. » Le mouvement ne donne pas non plus de consigne de vote : les militants sont libres de leur choix pour l’avenir et de s’exprimer ou non. Car si ce troisième référendum n’est pas contestable juridiquement, il constitue pour l’Éveil océanien un « non-sens politique » puisque les indépendantistes n’y participeront pas.

Pour Milakulo Tukumuli, « son résultat ne pourra pas être pris en compte pour la suite du processus ». « On pourrait plutôt prendre le score du deuxième ou faire la moyenne des deux précédents scrutins », imagine-t-il.

En attendant, le parti appelle l’ensemble des responsables à véhiculer des messages de paix pour le 12 décembre et souhaite qu’ils se retrouvent au lendemain de cette échéance pour travailler sur un projet de société, car l’important est bien « le jour d’après ». Pour cela, Milakulo Tukumuli « demande aux indépendantistes de venir à la table des discussions, car rien ne pourra se faire sans eux ».

Pour la suite, la démarche doit être pragmatique, estime le président. « Les accords ont produit leurs effets. La question n’est plus de savoir si on va être indépendants ou pas, c’est plutôt comment on y arrive. » Il faut voir « quelles compétences on garde et quelles compétences on partage », se départir des oppositions binaires indépendantistes/loyalistes (en se plaçant, par exemple, dans un clivage droite-gauche), « révolutionner les politiques publiques » et, surtout, cesser d’opposer les gens. À noter que le parti se positionne en faveur de l’évolution du corps électoral.