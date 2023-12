Les sports nautiques retrouvent « un bon élan »

Marquée par la crise requin, 2023 a été une année extrêmement compliquée pour les clubs, qui ont tenu bon grâce aux subventions de la province Sud. L’horizon semble s’éclaircir : ces dernières semaines, la Ligue calédonienne de voile constate une vague de retour des licenciés.

Aux arrêts forcés, pendant et autour des campagnes d’abattage de requins, ont succédé des reprises en demi-teinte. Certains, comme le Catamaran club de Nouméa, sont parvenus à limiter les dégâts : le CCN est régulièrement parvenu à transférer son activité sur le site des Piroguiers du Mont-Dore, au prix d’une logistique assez complexe.

Mais la plupart des structures, comme l’Association calédonienne de planche à voile (ACPV), ont subi de plein fouet la baisse d’activité. « On a perdu 50 % de nos jeunes. Il nous reste les purs et durs, et je ne pense pas que l’on récupérera les autres dans l’immédiat », anticipe Benoît Demaret, le président de l’ACPV, qui a vécu, « comme tous les bénévoles », une année « usante ». « Heureusement que les prélèvements ont été arrêtés en période de vacances, sinon on était morts… »

Le club a évité le pire en parvenant à conserver son moniteur, dont le salaire a été partiellement financé par les aides de la province Sud (lire par ailleurs), et qui a accepté d’effectuer les tâches d’entretien du Centre d’activités nautiques de la Côte-Blanche (CAN), habituellement sous-traitées. « Il est très difficile de trouver des moniteurs de voile habilités pour l’initiation et la formation des jeunes. On a tout fait pour le conserver, et on est soulagé d’avoir réussi. »