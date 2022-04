Les Républicains calédoniens et des élus loyalistes « non encartés » lancent à leur tour une consultation intitulée « Partageons l’avenir », qui débute en avril auprès de représentants de la Brousse, du monde économique, de la santé, de l’éducation, du sport, de syndicats, d’associations communautaires, de forces spirituelles, etc., lors de réunions petits formats. « Les gens n’attendent pas de nous une vision politicienne, mais une réponse aux problématiques du quotidien », explique Philippe Blaise, vice-président des Républicains calédoniens, à la suite d’un séminaire le vendredi 25 mars.

Un travail « d’écoute » jusqu’en juin

Au cœur des sujets qui devraient être abordés, la création d’emploi, le service public ou encore la préservation des acquis sociaux. « Comment on fait en sorte que demain on n’oublie personne et que tout le monde se sente bien à sa place chez nous ? »