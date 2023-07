Les Pokémon, Inès Della Patrona est « tombée dedans »

Mais pas seulement. « Je m’assois, j’ouvre un album de cartes ou de timbres, je le regarde, je les enlève, je les trie et les classe quand j’en reçois des nouveaux. C’est un passe-temps agréable, détendant, ça me relaxe et me fait du bien. » Et à ceux qui trouveraient ça un peu bizarre ? Inès répond que c’est une occupation comme une autre. « J’aime autant ça que regarder un film ou me mettre devant un jeu vidéo ou passer une soirée entre amis. C’est quelque chose qui nous fait du bien, peut en faire à d’autres et ne fait de mal à personne, c’est tout bénéfice ! »

Sans cela, la vie serait même « un peu fade ». Car si Inès a d’autres passe-temps, sport, danse, cuisine, etc., ils ne lui procurent pas la même satisfaction. « Pour moi, c’est très important, et cela revêt un aspect nostalgique parce que j’ai commencé petite avec mon frère. »

« JE SUIS ASSEZ SÉLECTIVE »

Inès y consacre un budget mensuel qui varie en fonction de ses trouvailles. Elle achète ses cartes à des particuliers, en voyage, les commande sur Internet, les échange avec d’autres collectionneurs… « Je regarde un peu tous les jours un site japonais pour voir quelles sont les nouveautés, mais sans y passer des heures. »

L’idée est, au fur et à mesure, de compléter ses collections. « Le fait de me dire que je peux en finir une et me consacrer à une autre, c’est assez gratifiant. » Inès fait donc des choix. « Je suis assez sélective. Contrairement à certains, je ne garde pas tout. Par exemple, pour les timbres, c’est thématique, sur les chats domestiques. Pour les Pokémon, je trie en fonction des personnages, de l’esthétique, du jeu… Je ne suis pas une collectionneuse compulsive. »

Grâce à la page Facebook Cartes Pokémon NC, Inès peut échanger sur Pikachu et plus de mille personnages. Elle a même collaboré à un podcast sur Twitch. « C’était enthousiasmant. Moi qui suis assez timide, cela m’a permis de sortir de ma zone de confort, et dans un esprit bienveillant. » Car les collectionneurs en accumulent des connaissances sur leur domaine de prédilection. « Cela peut être la biologie marine quand on s’intéresse aux coquillages, par exemple. Avec l’univers Pokémon, c’est plutôt la culture geek, la génération dans laquelle j’ai grandi. »