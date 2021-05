Dépenses d’investissement divisées par deux

Les dépenses d’investissement ont notamment été divisées par deux et aucune nouvelle opération ne pourra être engagée sans décision budgétaire modificative. De la même façon, les entrepreneurs attendent un plan de relance économique, plus spécifiquement pour certains secteurs comme le BTP. Le bâtiment souffre depuis maintenant plusieurs années et selon le représentant du secteur au Medef- NC, des entreprises pourraient disparaître rapidement sans la mise en œuvre de projets structurants, mais là encore, sans exécutif, pas de discussions ou de négociations possibles. C’est également le cas du plan d’exportations minières qui ne peut être adopté.

Les délais de paiement constituent un autre volet extrêmement sensible. Si la situation est différente selon les secteurs, les chefs d’entreprise dénoncent la lenteur de règlements des collectivités. Comme le souligne la présidente du Medef-NC, c’est la mairie de Nouméa qui affiche les délais de paiement les plus courts, avec 90 jours… Pour rappel, le délai légal est de 30 jours. Pour les autres, comme les provinces (de l’ordre de 120 jours) ou le gouvernement, les délais peuvent courir sur plusieurs mois, voire davantage pour l’hôpital (plus d’un an). Pour les représentants du Medef-NC, cette situation plombe les comptes des entreprises et explique pour beaucoup leurs problèmes de trésorerie. Des délais jugés inadmissibles si l’on compare les pratiques avec celles de l’État, qui s’est conformé à la réglementation et respecte désormais, à quelques jours près, la règle des 30 jours.