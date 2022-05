Une quinzaine de camions, bennes relevées, et environ 300 personnes devant les bureaux du gouvernement. Pour une deuxième manifestation, les organisateurs étaient satisfaits. Mais l’Association citoyenne de Nouvelle-Calédonie ne compte pas s’arrêter là.

Si les propositions du gouvernement sont jugées pertinentes, leur adoption se fait attendre. « On s’est levés ce matin, l’essence était toujours à 185 francs le litre. Donc on va continuer, assure Florent Perrin, président de l’association. De nombreuses organisations sont en train de rejoindre le mouvement. On reviendra certainement plus fort le 18 mai. »

Les syndicats rejoindront-ils le mouvement ? La question fait l’objet de débats dans plusieurs centrales.

Prudence générale

Lors du deuxième acte, les taxis de Nouméa étaient représentés, tout comme les rouleurs du BTP, Alone Latai en tête. « On sera le double la prochaine fois » promet-il. Alors que les organisateurs regrettaient l’absence des syndicats, une quinzaine de membres de la FSTCE (affiliée à Force ouvrière) avaient signalé leur présence. « On est avec vous, on va vous soutenir », avait lancé Noël Bernaleau.