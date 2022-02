Si certains établissements de Brousse et des îles ont pu bénéficier d’un report de fréquentation de la clientèle locale bloquée en Nouvelle- Calédonie comme les petites structures, les hôtels haut-de-gamme accueillant la clientèle internationale accusent généralement le coup. Ils ont subi la fermeture des frontières, les confinements et, pour certains, des réquisitions au service des rapatriés, puis des malades et, globalement, n’ont pas pu exercer leur métier. Des emplois ont dû être supprimés. « Le secteur ne doit sa survie qu’aux aides, comme le chômage partiel et les emprunts (ex : PGE), mais ces aides touchent à leur fin et les emprunts sont à rembourser », indique Jean-Pierre Cuenet, président de l’Union des hôtels de Nouvelle-Calédonie (UHNC), affiliée au Medef-NC.

À leurs difficultés s’ajoutent celles de toutes les entreprises et emplois induits qui gravitent autour de l’hôtellerie, les transporteurs, les taxis, les fournisseurs de biens et de services, qui courbent également l’échine.

Levée de la septaine et promotion de la destination

Avec l’assouplissement progressif des restrictions aux frontières et l’ouverture des lignes aériennes, une lumière se profile néanmoins au bout de ce long tunnel. L’ouverture de l’Australie constitue, à ce titre, une première étape. Sauf que pour l’heure, il y aura « plus de Calédoniens partant en Australie que d’Australiens en Calédonie », commente Jean-Pierre Cuenet. La septaine représente un frein total à la venue des touristes et les professionnels demandent son abrogation. « Vous connaissez un touriste qui fera une septaine ? Même à deux jours, c’est impossible quand on sait que beaucoup viennent pour de courts séjours », poursuit-il.

Côté restauration, les établissements ont perdu 30 à 50 % de fréquentation et c’est le pass sanitaire qui pose problème. Pour l’UHNC, il faut aussi anticiper la promotion de la destination à l’international. « Nous demandons aux pouvoirs publics des budgets pour faire la promotion de la Nouvelle-Calédonie et non plus de telle ou telle province mais pour l’instant, il n’y a que des projets dans les tuyaux, rien de très concret. »