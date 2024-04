Les grimpeurs brillent encore aux France

Trois places devant lui, Max Mengual a décroché la médaille d’argent chez les seniors, avec un superbe 5’’567 en quart de finale, avant de s’incliner contre Pierre Rebreyend. Il a également pris la deuxième place en U20, tout comme Alexis Tavan en U18, devant Timy Sigrist (5e) et Moana Prigent (7e). Avec cinq médailles au compteur et plusieurs record personnels battus, les grimpeurs calédoniens ont réussi la campagne des championnats de France 2024.

Forte de ses 8 secondes et 629 millièmes en finale, nouveau record personnel qui marque une progression de plus d’une seconde en un an, elle vise désormais la barre des 8 secondes, qui la rapprocherait des meilleures françaises – chez les seniors, cette année, il fallait grimper le mur de 15 mètres en 7’’6 pour décrocher la médaille de bronze.

L’avantage de l’âge

« C’est la preuve qu’on a adopté la bonne stratégie », se réjouit Philippe Bocquet, président de la Ligue calédonienne d’escalade, qui a fait le pari, il y a deux ans, de continuer de compter sur Bassa Mawem, parti à Colmar pour y ouvrir sa propre salle d’escalade. Toujours salarié de la ligue, celui qui concourra aux Jeux de Paris 2024 dirige une sorte de pôle calédonien dans l’Est de la France où évoluent Max Mengual, Paco et Sacha Lehmann, Yann Leclercq de Lannoy…

« Depuis deux ans, les résultats sont là. Et les médailles sont d’autant plus méritées que le niveau augmente. Faire premier ou deuxième en 2024, c’est plus difficile qu’il y a dix ans. » Philippe Bocquet ne regrette aucunement d’avoir boudé le pôle espoir outre-mer, basé à La Réunion, qui ne présentait à ses yeux que peu d’avantages pour les Calédoniens, les compétitions principales ayant lieu en Europe. « Quand ils vont en Métropole, les gamins ne sont pas envoyés au hasard. Pour les parents, c’est confortable, c’est rassurant. Et puis Bass a l’avantage de l’âge. » À 39 ans, le meilleur grimpeur français apporte à ses apprentis « une expérience sans commune mesure ».

Gilles Caprais