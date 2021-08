Deux mois de plus

C’était prévu. Les vols internationaux restent limités aux rapatriements jusqu’au 31 décembre, soit après le référendum du 12 décembre. « C’est la décision la plus importante que nous ayons prise ce matin, a indiqué Yannick Slamet, porte-parole du gouvernement lors du point presse, mercredi. On ne touche pas au protocole en place, on est toujours dans une politique Covid-Free. »

Des assises le 28 août

Le bruit courrait ces derniers jours. La tenue d’assises consacrées au Covid. Yannick Slamet l’a confirmé. Elles se tiendront le samedi 28 août. Le gouvernement a également répondu favorablement à la demande du Medef-NC, qui est de mettre en place une celulle covid, mais sans donner de date. « Il faut que toutes les forces de Nouvelle-Calédonie se rassemblent. »

Près de 30 % de vaccinés

28,4 % de la population éligible est aujourd’hui totalement vaccinée, soit 63 681 personnes, et 32 % ont reçu leur première injection. Le nombre de vaccinations par semaine oscille entre 3 500 et 4 000, avec un objectif de départ de 10 000. 70 000 doses sont disponibles en stock. « Elles seront périmées fin septembre, elles doivent donc être utilisées en priorité », a affirmé le porte-parole du gouvernement. La vaccination de proximité se poursuit dans le Grand Nouméa, mais aussi en Brousse et dans les îles. Des opérations sont notamment prévues à Ouvéa et à Koumac (les dates des vaccinodromes sur www.gouv.nc).