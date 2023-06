Les esclaves calédoniens des plantations du Queensland

Le développement des cultures de coton, puis de canne à sucre surtout, a mené à la pratique du commerce de main-d’œuvre ou blackbirding en Australie, notamment dans le Queensland, pendant la deuxième partie du XIXe siècle. Environ 62 000 Mélanésiens en ont été victimes. Des autochtones du Vanuatu, de Papouasie- Nouvelle-Guinée, des Salomon, de Kiribati, de Tuvalu, de Fidji, etc. sont exploités dans les grandes propriétés. Les conditions de vie déplorables provoquent des épidémies et des décès. Dans les années 1880, la résistance s’intensifie dans les îles. Les indigènes s’arment et repoussent régulièrement les navires des recruteurs. Cela mène à des conflits parfois mortels, mais aussi à des expéditions punitives. Plus de 15 000 – soit près d’un sur quatre – travailleurs du sucre périssent en Australie, la grande majorité d’entre eux enterrés dans des tombes anonymes dans les domaines sur lesquels ils sont tombés, selon un article

de The Guardian.