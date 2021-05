Et les questions économiques

Est-ce que la Nouvelle-Calédonie conservera le franc CFP en cas d’indépendance, alors qu’aujourd’hui il existe une parité fixe avec l’euro ? Deux options pourront s’offrir au nouvel État indépendant. Soit il devra créer sa propre monnaie, et se posera alors la question des dettes actuellement en francs CFP, soit il s’adossera à l’euro s’il arrive à assurer une stabilité monétaire.

Si le document précise que des phénomènes « de retraits de capitaux et d’instabilité apparaîtront dès le début de la période de transition », au cas où le nouvel État déciderait de créer sa monnaie, « le choix du niveau de parité devra prendre en compte le déficit de la balance commerciale qui ne sera plus compensé par les transferts de l’État ». Un choix qui aura inévitablement des conséquences sur la valeur du patrimoine des Calédoniens et entraînera une inflation.

Pour aller plus loin, le document stipule que le nouvel État devra reconstruire son modèle commercial pour fixer ainsi ses prix à l’importation et l’exportation. Pour bénéficier de tarifs préférentiels, il devra se rapprocher de l’Union européenne et passer notamment des accords, si auparavant il a réussi à rentrer dans l’Organisation mondiale du commerce. Une procédure qui s’annonce très longue : il a fallu 32 ans au Vanuatu dont 17 de négociations pour y arriver.

Enfin, on retiendra que le document s’attarde sur les transferts financiers de l’État. Une donnée importante sachant que l’année dernière, ils se sont chiffrés à 180 milliards de francs et à plus de 170 milliards en 2019 et 2018. Là-dessus, le document est très clair : « Ces mécanismes de financement de l’État n’auront plus de fondement juridique ». Et il en ira de même pour le versement des dotations aux collectivités qui s’élèvent à 30 milliards de francs par an en moyenne. Enfin, il est clairement spécifié qu’en cas de victoire du « oui », « le nouvel État devra mobiliser des ressources pour financer ses services publics et des prestations sociales », sachant qu’entre 10 000 et 70 000 personnes pourraient quitter le territoire en cas d’indépendance, selon le sondage réalisé dans le cadre de l’écoute de la société calédonienne.

D.P.

©Théo Rouby/ AFP