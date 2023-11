Les Églises protestantes du Pacifique en soutien à l’autodétermination

« Deux jambes de l’être humain »

La 12e assemblée générale s’est aussi penchée sur le cas de la Polynésie française, de la Papouasie occidentale et des Aborigènes après le référendum australien. Gilles Vidal, professeur de l’Institut protestant de théologie et représentant de la Cevaa (communauté évangélique d’action apostolique), rappelle que dans le Pacifique « on trouve toujours cette alliance entre le politique, le religieux, le culturel » avec cette idée que « la politique et la religion vont ensemble, un peu comme les deux jambes de l’être humain ».

Il est ainsi tout à fait commun « que des réunions politiques commencent par une prière » et on se souvient que localement les deux premiers partis mélanésiens étaient confessionnels (Uicalo et Aiclf). Le « tournant » intervient dans des années 1960 et les indépendances des différents États. Elles font émerger des discours de revendication d’une identité proprement océanienne qui « va se répercuter dans le domaine des Églises qui vont se détourner de la théologie classique des missionnaires ». Le choix de cette thématique a, en soi, démontré que ce mouvement était encore vivace.