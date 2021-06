Pas de changements concernant les principaux postes de dépenses Dans le détail, les grands postes de consommation n’ont pas véritablement changé. En tête, on retrouve le logement qui représente 26,8 % du budget global. À noter qu’en 2008, l’habitat occupait une place plus importante (30,8 %). La moyenne mensuelle par individu se situe désormais à 88 500 francs. Selon l’Isee, la baisse s’explique par une diminution des crédits à l’immobilier, traduisant le fait que les Calédoniens accèdent moins à la propriété et sont davantage locataires. À noter également que les prix des loyers ont augmenté de 10 % en moyenne en 11 ans. La dépense d’électricité augmente, elle aussi, de l’ordre de 5 % par individu. Une hausse qui s’explique notamment par la démocratisation d’équipements électriques comme les climatiseurs.

Le deuxième poste est celui de l’alimentation qui ne cesse de progresser : 24 % au lieu de 21 % en 2008. Les principales dépenses sont consacrées à la restauration hors domicile qui regroupe les restaurants, mais aussi les bars, les nakamals et les autres points de vente proposant des services de traiteur. En 2019, il était vendu environ 11 000 barquettes par jour et pas loin de 120 000 nems chaque mois pour un montant de 18 millions de francs ! L’Isee constate que ce poste est en augmentation, traduisant une évolution dans les modes de vie des Calédoniens qui consacrent probablement moins de temps à la préparation des repas et privilégient de plus en plus les plats tout préparés. La part du budget consacrée à l’alcool reste stable, mais les fortes augmentations de prix ont modifié les usages. En moyenne, les ménages dépensent 17 500 francs par mois. L’enquête fait ressortir des évolutions dans les habitudes des Calédoniens en matière d’alimentation. Ils sont désormais majoritaires à s’approvisionner dans des grandes surfaces (51 %), soit 7 % de plus qu’en 2008. Cette progression se traduit par une réduction des parts de marché des petits commerces, qui passent de 26 % à 12 %. Les Calédoniens achètent également plus dans les discounts, qui captent désormais 13 % des dépenses réalisées dans les grandes surfaces.

Comme en 2008, le transport est le troisième poste de dépenses des ménages. Le secteur connaît un léger recul (18,5 % contre 19,1 %). Ce constat s’explique essentiellement par une diminution d’achats de véhicules neufs. Ils passent ainsi au deuxième rang, derrière l’entretien, les ménages investissant plus dans la maintenance de leur véhicule que dans son remplacement. Cela n’empêche pas les dépenses de déplacement d’augmenter fortement (carburant, bus, taxis). Un phénomène que l’Isee explique par la périurbanisation de l’agglomération et, notamment, la forte progression démographique de Dumbéa et Païta. Deuxième territoire le plus inégalitaire S’il faut attendre encore un peu pour avoir les résultats sur la question des ressources, les dépenses donnent toutefois quelques indications sur les inégalités. En 2019, près de 60 % des ménages n’atteignent pas le niveau de dépenses mensuelles moyen de 176 050 francs dénotant d’importantes disparités. La communauté d’appartenance est un des déterminants de ces disparités. Les Kanak présentent ainsi un niveau des dépenses très inférieur aux autres ethnies. En moyenne, un Kanak dépense un peu plus de 80 000 francs par mois contre un peu moins de 240 000 francs pour une personne d’une autre communauté. L’Isee souligne que l’autoconsommation est un facteur important d’atténuation des inégalités.