Rassemblements et loisirs interdits

Les manifestations, rassemblements, réunions professionnelles, amicales, sportives, familiales, religieuses ou coutumières sont interdites. Les enterrements ne peuvent rassembler plus de dix personnes (liste à l’appui), mais les veillées sont interdites. Les installations sportives ou de loisirs publiques ou privées doivent être vides. Les autorités ont par ailleurs décidé de fermer les marchés sur l’ensemble du territoire, alors que certains prévoyaient d’ouvrir en appliquant les distanciations et les gestes barrières. Un travail va être réalisé pour mettre en œuvre des plans de circulation, des protocoles sanitaires, mais il s’agit, pour l’instant, d’avoir plus d’informations sur le niveau de propagation du virus.

La navigation de plaisance ou professionnelle, le mouillage sur les îlots inhabités sont également interdits tout comme la pêche, la chasse, la baignade, les activités nautiques.

Déplacements restreints et retour des attestations

Désormais, tous les déplacements sont soumis à une attestation motivée. Pour les personnes confinées, les déplacements hors du domicile sont interdits sauf pour les achats essentiels, les rendez-vous médicaux, un motif familial impérieux. Les déplacements brefs sont autorisés à raison d’une heure par jour, dans un rayon d’un kilomètre autour du domicile, pour l’activité physique, la promenade familiale ou d’animaux de compagnie. Il faut alors présenter l’attestation dérogatoire de déplacement et sa pièce d’identité aux forces de l’ordre qui opèrent déjà leurs contrôles. Une attestation simplifiée est également disponible pour les personnes en situation de handicap ou les personnes âgées… Pour le travail, les personnes doivent présenter leur attestation professionnelle de déplacement. Pour l’instant, nous ne disposons pas d’attestation numérique « puisque notre période de confinement ne correspond pas à celle de Métropole ». Mais des propositions doivent être faites dans les prochains jours à l’État. Rappelons que le défaut d’attestation est passible d’une amende de 15 000 francs et le parquet peut aller au-delà, en cas de récidive.

Masques obligatoires

Contrairement à l’année dernière, les masques seront obligatoires à compter de samedi. Sont exemptés les enfants de moins de 11 ans et certaines personnes en situation de handicap. Les masques qui doivent être portés sont les masques chirurgicaux et les masques UNS1. Il n’y a désormais plus de pénurie en Nouvelle- Calédonie et dans le monde d’ailleurs. Les prix des masques et des gels hydroalcooliques ont été réglementés pour éviter une flambée des prix. Ils sont à porter « dès que l’on sort de chez soi » à tout moment. On ignore pour l’instant le montant des amendes en cas de non-port du masque, elles seront communiquées dans les prochains jours.