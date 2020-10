C’est précisément ce qui s’est passé le 8 octobre avec la décision rendue par la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Nouméa qui a autorisé la libération de la personne. Dans l’attente de son jugement définitif, elle sera assignée à résidence sous surveillance électronique. Pour l’avocate, qui milite depuis de nombreuses années pour l’amélioration des conditions de détention, cette décision est une grande avancée. « Le but n’est pas de faire sortir tous les détenus du Camp-Est, mais d’alerter l’État pour qu’il fasse quelque chose. Cela fait des années, voire des dizaines d’années que nous tirons la sonnette d’alarme, souligne Céline Joannopoulos. Malgré cela, il n’y a pas eu de déblocage de fonds pour améliorer les conditions de détention donc maintenant, tant pis, on ne peut plus garder des gens enfermés dans de telles conditions. Quelle que soit l’infraction commise, les détenus ont droit à la dignité humaine et un minimum de considération ».

Dorénavant, et tant que l’État ne se sera pas décidé à réellement mettre des moyens sur la table, les personnes en détention provisoire pourront demander leur libération à condition qu’elles parviennent à prouver l’indignité de leurs conditions de détention, ce qui sera beaucoup plus simple avec cette première décision. Il n’y aura toutefois pas de mouvement de libération massive. Chaque demande sera traitée au cas par cas par les magistrats de la chambre de l’instruction de la cour d’appel.