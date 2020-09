Comme chaque année depuis cinq ans, l’AFD a présenté son Observatoire des communes (édition concernant l’année 2018) qui permet de suivre l’évolution de la situation de ces collectivités si particulières et auxquelles les citoyens sont attachés. Malgré une raréfaction des recettes budgétaires, les chiffres montrent qu’elles se portent plutôt bien et contribuent largement au soutien de l’activité et à la cohésion sociale.

Dans la région, l’AFD représente 21,4 milliards de francs dont 17,7 milliards rien que la Nouvelle-Calédonie. L’Agence française de développement est également le premier bailleur des collectivités calédoniennes. Toujours pour l’année 2019, elle a accordé un prêt de 1,7 milliard de francs au gouvernement, 5,3 milliards de francs aux provinces et 4,9 milliards de francs aux communes. Ces dernières font l’objet d’une attention particulière de l’AFD qui leur apporte aussi un accompagnement technique. C’est tout l’objet de l’Observatoire des communes qui offre un suivi de ces collectivités et constitue, pour elles, une aide à la décision. En raison de la Covid-19, les experts de l’AFD ont pris du retard dans leurs travaux et présentent d’abord l’Observatoire 2018. Le suivant, très attendu par les communes, pourrait être prêt bientôt.