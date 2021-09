La Calédonie comptait, mercredi, près de 4 727 cas de Covid avérés. Le virus circule encore à grande vitesse même si le confinement strict doit permettre de ralentir la propagation. Une pression est encore attendue durant les quinze prochains jours en réanimation avec un pic éventuel pour fin septembre. Et sans surprise, l’enjeu essentiel est la vaccination.

L’immense majorité des personnes hospitalisées et des victimes ne sont pas vaccinées. Et une baisse du nombre de volontaires a été enregistrée ces derniers jours. On passe tout juste la barre des 30 % de couverture vaccinale. « Que chacun d’entre vous soit au rendez-vous de ce tout ce que le pays met en œuvre, a supplié Vaimu’a Muliava dans une puissante allocution mercredi au point presse du gouvernement. Si vous ne croyez pas en la parole du politique, croyez en la parole du médecin. Les chiffres ne mentent pas ! Ce sont nos gens qui occupent les hôpitaux ! »