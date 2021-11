À noter qu’il a fallu adapter le centre de tri au contexte de crise sanitaire. Les participants ont passé des tests antigéniques, la distanciation a été appliquée entre les personnes et le travail à la chaîne a été supprimé pour éviter les contacts.

Les jeunes ont bénéficié d’une sensibilisation aux gestes barrière et d’une information sur la citoyenneté.

Au plus tard le 10 décembre

Autre particularité de cette édition : on trouvait sur les tables uniquement les professions de foi des Voix du Non et de Calédonie ensemble, les autres partis habilités pour cette campagne n’ayant pas remis ces éléments. En revanche, chaque enveloppe contient bien les deux bulletins, l’un pour le Oui et l’autre pour le Non. La distribution a débuté mercredi matin dans les communes du centre. Elle s’effectue à partir de ce jeudi à Nouméa et dans le Grand Nouméa (90 000 enveloppes).

Les documents partiront vers les Îles vendredi pour une distribution à partir de lundi. Les derniers servis recevront les documents au plus tard le vendredi 10 décembre dans les endroits les plus reculés.