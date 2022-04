Qui sont-ils ?

Virginie Ruffenach

Alcide Ponga, vice-président du Rassemblement, s’est prêté au jeu des portraits lors de la présentation des deux candidats mercredi matin. Après des études à Nouméa, Virginie Ruffenach s’envole à Strasbourg, où elle décroche un Capes en physique-chimie. « Telle que nous la connaissons, elle devait toujours être parmi les premiers de la classe », plaisante Alcide Ponga. De retour en 1999, elle est en poste au collège Baudoux puis au lycée Lapérouse et s’implique dans la vie associative au sein de Symbiose.

Son investissement en politique date de 2006. Il se renforce l’année suivante lors de la décision du gel du corps électoral. Elle devient conseillère municipale à Nouméa sous Jean Lèques, puis secrétaire générale du Rassemblement et vice-présidente. Sur la liste de l’Avenir en confiance en 2019, elle est élue à la province Sud et au Congrès, où elle est cheffe de groupe. Ses qualités ? « Travailleuse acharnée et sens de l’écoute pour discuter et essayer de comprendre les autres », estime le maire de Kouaoua.

Thierry Santa

Il a grandi « entre deux eaux, celles de la Nouvelle-Calédonie et de Tahiti ». S’il passe une partie de son enfance à Thio, c’est à Bordeaux qu’il fait ses études, où il obtient une maîtrise en sciences économiques et un DESS en administration des entreprises. Après un service national en tant que volontaire à l’aide technique au service des finances de la ville de Nouméa, il débute une carrière de fonctionnaire avant de devenir secrétaire général de la ville du Mont-Dore, embauché par Pierre Frogier. Sous son influence et celle d’Éric Gay, entre autres, il entre en politique au sein du Rassemblement, dont il est l’actuel président.

En 2014, il est élu à la province Sud et au Congrès, dont il deviendra le président, ainsi que celui du gouvernement, notamment pendant la crise sanitaire. « Il a les qualités d’un homme sage, très accessible et ouvert, mais qui sait aussi être ferme. Un homme d’expérience », conclut Alcide Ponga.