Lecornu : « Le retour des moyens » en Nouvelle-Calédonie

Le « besoin de réinvestir dans notre outil de défense » s’explique aussi par des missions de sécurité civile « très durcies, militarisées », notamment de secours aux personnes. « Nos catastrophes naturelles, quelles que soient nos opinions politiques, s’abattent sur la région, donc soit on est passifs, soit on y répond. On a choisi d’y répondre. »

Le ministre ajoute que ces investissements vont permettre de faire travailler les entreprises du bâtiment et des travaux publics. 1,6 milliard de francs (13,4 millions d’euros) ont ainsi été injectés pour la réalisation du quai des patrouilleurs outre-mer.

200 RÉSERVISTES SUPPLÉMENTAIRES

Après les équipements et les infrastructures, les moyens humains. La Nouvelle-Calédonie compte près de 2 000 militaires, dont 500 réservistes. L’ambition est d’en ajouter 200. L’objectif de doublement prévu en Métropole ne semble pas atteignable.

Une série de conventions a été signée entre les Fanc et plusieurs employeurs (Chambre de commerce et d’industrie, Medef-NC, OPT, province Sud, SLN, etc.) pour faciliter la mobilisation des salariés. « En cas de montée en puissance, on ne peut pas se dire que les forces ne viennent que depuis Paris. On sait le faire et on saura le faire de plus en plus vite d’ailleurs, mais on doit être capable d’avoir un premier niveau d’alerte et de réactivité sur le territoire », explique le ministre.