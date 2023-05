Jeanette est devant d’une tête, mais Shaiba contrôle la course et la dépasse au finish sans photo. Les deux membres de l’équipe de Nouvelle-Calédonie laissent la place aux petits, impatients de défier leur chrono.

Les entraîneurs du club Track’nc guettent les champions qui s’ignorent. Mais pas d’élitisme en ce lieu : ils espèrent simplement que le frisson du sprint amènera un grand nombre d’enfants à rejoindre le club. Le stade Numa-Daly n’est qu’à 200 mètres. « Il y a une méconnaissance de ce qu’il est possible de faire dans le quartier. Le club existe depuis trois ans, mais on voit très peu d’enfants de Magenta tours et de Magenta aérodrome », constate Félix Cabarrot, qui réalise depuis six mois, le mercredi après-midi, des initiations à l’athlétisme au milieu des tours. Convaincu des vertus de la proximité, il réfléchit déjà à nouer des partenariats similaires avec d’autres associations de quartier.