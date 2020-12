Autour de l’usine, la situation s’est dégradée avec des conflits et des introductions sur le site. Le sud du Mont-Dore a aussi été le théâtre d’affrontements qui ont culminé, mardi soir, par l’incendie de la station Mobil du centre commercial de La Coulée et le saccage du parc. La situation a aussi été tendue à Bourail, La Foa (Fonwhary), Païta (Bangou)… Conséquences : des conducteurs bloqués, des écoles et des lycées fermés, des examens ratés, des coupures internet, une agence postale dégradée, des agences OPT fermées, les bus Taneo perturbés, le réseau Raï à l’arrêt, une pénurie de carburant déjà sur la côte Est et VKP. Le groupement des gérants de stations-service a annoncé la fermeture des stations ce jeudi pour demander au haut-commissaire de la République, Laurent Prévost, le maintien de l’ordre public et la sécurité des biens et des personnes.

À Païta, mardi, Harold Martin a publié une vidéo appelant à la mobilisation face à « l’immobilisme » de l’État. Il organisait le soir même une réunion à l’Arène du Sud qui a réuni 400 à 500 personnes. Le lendemain, 300 se positionnaient sur le pont d’Ondémia dans un face-à-face tendu avec leurs « opposants ». Des images de personnes armées ont circulé sur les réseaux sociaux. Willy Gatuhau est allé sur place demander la levée totale des barrages. Au Mont-Dore, l’association des citoyens mondoriens s’est aussi « organisée », après un rendez-vous au warf de La Coulée.

Par voie de communiqué, Patrick Robelin, maire de Bourail, et Eddie Lecourieux, maire du Mont-Dore avaient condamné les blocages. Le premier a appelé au calme, le second a demandé à l’État des moyens plus conséquents pour soutenir les policiers, les gendarmes et les pompiers. À La Foa, le maire, Nicolas Metzdorf, a interdit la vente d’alcool. Observant l’escalade des tensions, l’Ican, le collectif et certaines formations indépendantistes ont souligné que leur lutte était pacifiste et appelé leurs troupes « à ne pas répondre aux provocations ». Le haut-commissaire, le président du gouvernement ont appelé au calme à plusieurs reprises, tout comme le comité des sages ou encore des personnalités comme Max Foucher, président de ContraKmine.

Réactions

Mardi, au regard des dégradations et intrusions sur le site de l’usine du Sud, le président du gouvernement, Thierry Santa, a déclenché le plan particulier d’intervention (PPI) Vale NC, préparant le centre opérationnel du gouvernement à mobiliser ses moyens et à intervenir en fonction de l’évaluation de la situation sur ce site de 73 hectares, classé à haut risque industriel (Seveso 2). Le gouvernement et le haut-commissaire ont, d’un commun accord, décidé de faire sortir prématurément de quatorzaine les mobiles arrivés sur le territoire. Mercredi, le haut- commissariat a interdit le port et le transport d’armes, de munitions et d’éléments de munitions. Des blindés ont été déployés pour libérer les barrages.