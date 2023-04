Le récap de l’actualité dans le monde

Au moins 200 personnes ont été tuées et 1 800 blessées au Soudan, où deux généraux s’affrontent pour le pouvoir : le général Abdel Fattah al-Burhane, dirigeant depuis le putsch de 2021, et son second, le général Mohamed Hamdane Daglo à la tête de la milice paramilitaire Forces de soutien rapide (FSR). Les habitants de Khartoum sont particulièrement mis à l’épreuve entre les frappes aériennes et les tirs d’artillerie. Plus aucun avion ne vole au-dessus du pays. La communauté internationale appelle à la cessation des violences. L’ambassadeur de l’Union européenne a été agressé à son domicile.

Rio-Paris : Airbus et Air France relaxés Les deux groupes étaient jugés pour homicides involontaires dans le crash du vol Air France Rio-Paris, qui avait fait 228 morts le 1er juin 2009. La 31e chambre correctionnelle du tribunal de Paris les a relaxés estimant que si des « fautes » avaient été commises, le lien de causalité ne pouvait être démontré. Parmi les « imprudences ou négligences » : le non-remplacement des modèles de sondes « pitot » qui semblaient geler souvent, perturbant les instruments de pilotage et la rétention d’information à ce sujet. L’équipage, qui n’avait pas comme les autres contourné l’orage, a également été visé. Le pilote le plus expérimenté était allé dormir. Les familles des victimes se sont dites « écœurées ». La Finlande érige une barrière à sa frontière Le pays, engagé depuis le 4 avril au sein de l’Otan, prévoit de dérouler 200 kilomètres de grillages aux points les plus sensibles de sa frontière de 1 340 kilomètres avec la Russie. Il s’agit de la plus longue zone de contact entre la Russie et l’Alliance atlantique. La décision avait été prise en octobre 2022 par les députés à la demande des gardes- frontières et les travaux ont débuté en février. Selon Le Monde, la barrière aura pour fonction première de protéger le pays contre l’arrivée massive de migrants, pouvant être instrumentalisés dans le cadre d’une campagne de déstabilisation. Enquête sur le Fonds Marianne L’utilisation du fonds Marianne débloqué après l’assassinat de l’enseignant Samuel Paty en 2020 par Marlène Schiappa, alors ministre déléguée à la Citoyenneté (avant Sonia Backes), pour lutter contre les séparatismes interroge. Ce fonds, d’une enveloppe de 2,5 millions d’euros, a-t-il été détourné ? L’hebdomadaire Marianne, France 2 puis Mediapart ont révélé l’attribution de milliers d’euros à plusieurs associations tout juste créées, sans activités connues, d’autres ayant des publications peu suivies, ou dénigrant des opposants à Emmanuel Macron dans le cadre de campagnes électorales. L’avocat de la famille de Samuel Paty a engagé une action en justice.