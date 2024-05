Aux Salomon, la guerre d’influence américano-chinoise se déroule dans l’indifférence

La vie n’est guère plus facile à Honiara, ville champignon qui croît de près de 5 % par an, sans que les infrastructures ‒ évacuation des eaux usées, transports, écoles ‒ ne suivent. La moitié de la population a moins de 25 ans. Alors à Honiara aussi, ce que les Salomonais attendent, c’est « du changement », et pour l’obtenir, les électeurs se sont mobilisés en nombre : la participation a atteint 82 %.

L’opposition toujours là

Soupçons de corruption, bilan mitigé, notamment sur le plan économique : malgré l’appui chinois, les considérations de politique interne l’ont emportées et le parti de Manasseh Sogavare n’est arrivé en tête que d’une seule voix. Pour bâtir la coalition nécessaire à la constitution d’un gouvernement, l’homme fort d’Honiara a décidé de céder son poste de Premier ministre à Jeremiah Manele. Un échec pour Sogavare, mais pas pour Pékin. Ministre des Affaires étrangères sous Sogavare, Manele est acquis à la cause chinoise. « Il n’y a pas de doute qu’il poursuivra la politique prochinoise, estime Meg Keen, directrice du programme Pacifique Insulaire au centre des recherches australien Lowy Institute. Mais il est aussi moins provocateur que son prédécesseur, il est donc possible que les relations avec les partenaires traditionnels s’apaisent. »

Reste que l’opposition n’a pas dit son dernier mot et les élections provinciales, qui se sont tenues en même temps que les législatives du 17 avril, pourraient voir revenir sur le devant de la scène Daniel Suidani, opposant historique à Sogavare, dont l’activisme antichinois avait conduit à sa destitution du poste de président de l’assemblée de la province de Malaita. Arrivé en tête du scrutin, il pourrait donc reprendre les rênes de cette île très peuplée et acquise à la cause taïwanaise. Or, à chaque fois, en 1998, 2006 et 2021, c’est de Malaita la rebelle qu’étaient parties les contestations du pouvoir central et, systématiquement, des morts ont été à déplorer.

Charlotte Mannevy