Cherté de la vie et sécurité

La cherté de la vie est une des priorités. Il s’agit de prendre des mesures pour lutter contre l’inflation, notamment en agissant sur l’augmentation des prix du carburant et en développant les circuits courts, avance Guy-Olivier Cuénot, qui pense à l’État a on rôle à jouer en étendant des mécanismes de solidarité nationale au territoire. Il faut également recentrer l’économie autour des petites et moyennes entreprises.

Et s’assurer des retombées du secteur du nickel en mettant en place des taxes à l’extraction et à l’export. La sécurité est également un thème majeur avec la mise en place de solutions de prévention pour la « jeunesse désœuvrée », le doublement des budgets régaliens de la police et de la justice, la création d’une prison agricole ouverte et l’augmentation des capacités du SMA, service militaire adapté.