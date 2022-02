Les 14 parrainages déposés au haut-commissariat en faveur de Valérie Pécresse illustrent le large consensus au sein du Rassemblement pour la présidentielle. La formation calédonienne vote traditionnellement à droite, pour un parti de gouvernement, et cette élection ne fera pas exception. À cela s’ajoute un appui du centre représenté par Pascal Vittori (Tous calédoniens).

Les arguments avancés ne manquent pas : Valérie Pécresse fait le consensus dans sa famille politique qui « accompagne les Calédoniens depuis les évènements », elle bénéficie d’une base solide dans toutes les institutions, a été deux fois ministre et est à la tête de la région la plus peuplée de France avec une capacité de négociation reconnue. Connaissant « une ascension permanente » depuis la primaire de la droite, elle bénéficie désormais de 16,5 % d’intentions de vote et serait la seule, selon eux, à pouvoir battre Emmanuel Macron au second tour.