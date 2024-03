[ DOSSIER ] Hippolyte Sinewami : « Le plus important, ce sont les paroles »

L’interdiction de frapper son enfant, c’est « le grand paradoxe qui m’a bouleversé dans ma vie d’homme », dit Gilbert Tein. « J’ai vécu une éducation basée sur ça. Je savais qu’avec ma grand-mère, pour le moindre truc, une correction par la trique m’attendait. » Devenu père, le coutumier de Bas-Coulna a vécu une désillusion le jour de sa convocation, après un signalement de l’assistante sociale. « Ce qui a contribué à ce que je suis m’est complètement interdit par une loi moderne, importée, rigide. On a été éduqués comme ça, et ça n’a pas fait de nous des bandits. » L’ancien président du Sénat coutumier est partisan d’une réhabilitation de la « correction physique par le bâton » ‒ il n’aime pas le mot astiquage ‒, « très violent psychologiquement ».

Hippolyte Wakewi Sinewami Htamumu préfère « redressement », traduction plus fidèle du nengone kotr, ou hca hmethot. Il le pratique dans sa chefferie de Gureshaba « quand les paroles ne suffisent plus », comme un devoir du « garant de la paix civile » hérité du temps où n’existait aucune autre justice. « Je viens en tant que juge de dernier recours, une fois que les parents, l’oncle maternel, le clan, la chefferie n’ont pas réussi à cadrer l’enfant. »

Dans son tribunal, après avoir effectué un geste de pardon envers le dokuhmaiai (le roi, littéralement), le fautif parle. La « reconnaissance de la faute commise » ouvre la voie au pardon et à la réconciliation. Puis chacun s’exprime. « Le plus important, ce sont les paroles », insiste le grand chef. À la fin, il y aura des mots « d’encouragement et d’accompagnement sur lesquels le fautif va pouvoir se reposer », ainsi qu’un engagement à réparer les dommages ‒ en faisant le champ de la victime l’année suivante, par exemple. Mais entre-temps, il y a parfois des coups, que le coupable n’encaisse pas seul. « Tous ceux qui l’ont accompagné dans sa faute se lèvent. »