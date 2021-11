250 décès ont été comptabilisés en octobre, selon les données que vient de publier l’Isee, soit le double de la moyenne observée habituellement. C’est moins qu’en septembre, où il y en a eu 310.

L’augmentation de 144 % du nombre de décès enregistrés en septembre par rapport à un mois de septembre moyen hors Covid – phénomène exceptionnel -, s’est ralentie autour de 98 % pour les décès du mois d’octobre. Toutes causes confondues, les communes du territoire ont enregistré un total de 310 décès en septembre et de 250 décès le mois suivant. Hors Covid, sur les cinq dernières années, de 2015 à 2019, le nombre moyen de décès en octobre s’élève à 126. Il a donc été multiplié par deux, indique l’Institut de la satistique.

En octobre, la surmortalité se concentre de façon plus prononcée chez les 50-69 ans (avec un nombre de décès multiplié par 2,4). Même si cette tranche d’âge est la plus touchée ce mois-ci, sa surmortalité est moins forte qu’en septembre, où elle a augmenté de 161 %. Les moins de 40 ans voient leur nombre de décès baisser sur les deux mois, septembre et octobre. La surmortalité observée chez les 40-49 ans et les plus de 70 ans se ralentit par rapport à septembre.

66 % des décès enregistrés se sont produits en milieu médicalisé (hôpital ou clinique), 17 % à domicile et 2 % dans un autre lieu.

La mortalité brute des personnes domiciliées en province Sud a plus que doublé (+104 %) par rapport à un mois d’octobre moyen hors période Covid. Le nombre de décès de personnes domiciliées en province des Îles a crû de 25 % et celui de personnes domiciliées en province Nord de 22 %.

L’Isee note que les délais de déclaration des décès ne sont pas systématiquement respectés par les familles et le phénomène s’est amplifié avec le confinement. Les données ont donc un caractère provisoire et seront révisées plus tard.

A.-C.P.