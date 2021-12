Les élus Calédonie ensemble au Congrès ont déposé une proposition de délibération pour reporter « une dernière fois » l’obligation vaccinale du 31 décembre au 28 février.

Selon le groupe, les données sur le taux de vaccination des personnes fragiles et celles exerçant leurs activités dans les secteurs exposés n’ont pas encore été communiquées. Le gouvernement devait également mettre en place des mesures pour identifier, localiser et sensibiliser les personnes vulnérables et présenter au Congrès un schéma global de vaccination, ce qui n’a pas été fait.

En l’état actuel du taux de vaccination (74 % de la population présente un schéma complet) et de la situation sanitaire (taux d’incidence inférieur à 50), les élus estiment de surcroît « qu’il n’est pas nécessaire de prévoir de sanction ». Une amende administrative de 175 000 francs était prévue en cas de non-respect de l’obligation pour ces catégories de personnes.

Ils estiment néanmoins nécessaire de maintenir l’obligation en raison de la faible évolution de la première dose depuis un mois.

Cinq élus de différents groupes avaient demandé fin novembre, en nom propre, la suppression du texte.