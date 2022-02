Faut-il remettre en place certaines restrictions, selon vous ?

Il y a beaucoup de choses à considérer. C’est un problème sanitaire, mais aussi sociétal, politique. C’est au gouvernement de prendre tous les éléments en considé- ration. La position d’un certain nombre de scientifiques est qu’il n’est pas nécessaire d’arriver à des mesures extrêmes, comme le confinement strict. On est tous à peu près en phase là-dessus. En revanche, peut-être qu’un couvre-feu, qui ne désorganise pas forcément la société, peut avoir des effets bénéfiques. Il permet de limiter les contacts la nuit, notamment quand il y a de l’alcool, les interactions sociales et les accidents, donc les prises en charge à l’hôpital.

La stratégie de tests et de traçage des cas a-t-elle toujours un sens ?

C’est le débat actuel. Il y a deux écoles. L’école française détecte beaucoup et fait en sorte de bien comprendre la dynamique épidémique, d’avoir des chiffres fiables. Après, d’autres courants de pensée considèrent que ce n’est pas forcément nécessaire de tester quand on a une épidémie avec un virus qui n’est pas très sévère. Par exemple, quand on a une épidémie de grippe ou de dengue, on détecte beaucoup au début et en fin d’épidémie, mais entre les deux, on ne teste plus. Parce que cela coûte trop cher et monopolise beaucoup de professionnels.

Ce qui est compliqué, c’est de changer de paradigme. Après avoir mis en place des indicateurs fiables à l’époque du Delta, il faut tout modifier et évoluer vers quelque chose de différent. Cela demande une adaptation qui n’est pas évidente. Personnellement, je considère qu’il faudrait plutôt arrêter de tester et optimiser le réseau sentinelle de médecins. Leur laisser le soin de faire les tests quand c’est nécessaire. Et on devrait encore beaucoup tester dans les établissements médicaux. Dans le même esprit, on n’en est plus au contact tracing. Ce sont des techniques pour tenter d’éteindre une épidémie et on n’en est plus là.